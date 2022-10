Pierwsze dane o sprzedaży podręczników do HiT

Historia i Teraźniejszość to przedmiot, który w tym roku szkolnym jest realizowany po raz pierwszy. Podręcznik WSiP został dopuszczony do użytku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 2 września, co spowodowało brak dostępności publikacji na początku roku szkolnego. Pierwsze wydrukowane egzemplarze trafiły na rynek w dniu 21 września 2022 roku. Aby zapewnić dostęp do tego podręcznika, do 20 września, WSiP przyjmował zamówienia w ramach przedsprzedaży, a oferta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów z całej Polski.

Systematycznie realizujemy zamówienia naszych dystrybutorów oraz zamówienia sklepu internetowego. Podręcznik „Historia i teraźniejszość” Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych jest dostępny w księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, a także na dużych platformach sprzedażowych, takich jak Allegro czy Empik – zaznacza Jerzy Garlicki, Prezes Zarządu WSiP SA.

Podręcznik Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych do Historii i teraźniejszości jest jednym z dwóch dopuszczonych do użytku dla uczniów liceów ogólnokształcących oraz techników. Publikację przygotowali doświadczeni autorzy: Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński oraz Adam Cisek. Trwają już prace nad drugą częścią podręcznika, który będzie wykorzystywany w przyszłym roku szkolnym.

Trud przygotowania – w niespotykanym wcześniej tempie – podręcznika do przedmiotu „Historia i teraźniejszość” był warty podjęcia. Dodam, że celowość, struktura, narracja i szata graficzna były badane na licznych grupach nauczycieli. Rezultatem jest więc metodycznie i dydaktycznie prawdziwy podręcznik o właściwej strukturze. Podręcznik wspierają dokumentacja nauczyciela, plan wynikowy, przedmiotowy system ocenia i najważniejszy – program nauczania. Nie dziwi więc jego sukces. Przygotowujemy teraz sprawdziany i multibook, czyli aktywny e-podręcznik dla nauczyciela. Liczymy też na to, że w przypadku drugiej części podręcznika procedura akceptacji zostanie zakończona w terminie umożliwiającym jego dostarczenie z początkiem najbliższego roku szkolnego, a nie w trakcie nauki - zaznacza Jerzy Garlicki, Prezes Zarządu WSiP SA

Podręcznik do Historii i Teraźniejszości jest dostępny w sklepie internetowym sklep.wsip.pl, w innych sklepach internetowych oraz tradycyjnych księgarniach. Tylko na Allegro zakupiono ponad 28 tys. egzemplarzy podręcznika WSiP (dla porównania w przypadku publikacji wydawnictwa Biały Kruk jest to przeszło 14 tys. egzemplarzy).

Szczególnie cieszą pozytywne oceny naszego podręcznika wśród kluczowych odbiorców WSiP - nauczycieli oraz uczniów. Ponad 95 proc. recenzujących na największej platformie handlowej w Polsce przyznaje nam maksymalną ocenę. Podobne, a nawet jeszcze lepsze sygnały trafiają do nas w trakcie bezpośrednich rozmów z nauczycielami w całym kraju - mówi Jerzy Garlicki, Prezes Zarządu WSiP S.A.